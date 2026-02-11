Lagermedarbetare till Power i Skillingaryd!
2026-02-11
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:
Inleverans
Truckkörning
Utleverans
Orderplock
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda i skiftgång enligt ett rullande schema, där skiften växlar varannan vecka:
Förmiddagsskift: 06:00-15:00, måndag-fredag
Eftermiddagsskift: 14:48-23:24, måndag-torsdag, samt 14:48-20:54 på fredagar
Vi erbjuder
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Tillgång till gym
En trivsam arbetsmiljö där Power erbjuder möjlighet till utveckling och utbildning
Gratis parkering
Om du har det vi söker, kan vi som arbetsgivare ordna med truckbehörighet åt digKvalifikationer
Flytande svenska, i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil då det är svårt med kollektivtrafik vid start-/sluttid av skiftet.Profil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.
Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs med att arbeta i högt tempo
Positiv, noggrann och engagerad
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Så ansöker du
