Lagermedarbetare till Power i Skillingaryd
2025-08-25
Vi söker lagermedarbetare till Power i Skillingaryd!
Vi erbjuder en heltidsanställning med möjlighet till fast anställning. Hos oss får du inte bara en chans att arbeta hos en av branschens bästa kunder, utan också möjligheten att utvecklas inom företaget. Vi letar efter personer som tidigare jobbat inom lager, är drivna och redo att ta sig an nya utmaningar.
• Svenska i tal och skrift
• Körkort & tillgång till bil
• Kunna arbeta skift
Som lagermedarbetare hos oss kan dina arbetsuppgifter inkludera lastning, lossning, packning, inlagring och orderplock. Arbetet kan bestå av tunga lyft. Det är en dynamisk och varierande roll där du alltid har möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas.
Var god svara utförligt på urvalsfrågor då det avgör om du går vidare i processen.
Du blir anställd hos oss på Flodin och arbetar ute hos vår kund, vi ser fram emot att träffa dig!
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail, men du kan ställa frågor via mail till maya@flodinab.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9473001