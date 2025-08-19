Lagermedarbetare till Postnord TPL i Ljungby
2025-08-19
Vi söker terminalarbetare till vår kund PostNord TPL i Ljungby. Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som terminalarbetare kommer du att arbeta hos PostNord på deras lager i Ljungby med de arbetsuppgifter som förekommer hos deras kunder. I stort handlar ditt dagliga arbete om inmatning och sortering, men kan även förekomma andra arbetsuppgifter. All sortering, lastning och lossning sker för hand och detta innebär att tunga lyft förekommer.Arbetstiderna är 2-skift där arbetstiderna är 06,15-14.,51 för förmiddagsskift och 15,00-24,00 måndag-torsdag 15,00-20,30 fredagar för eftermiddagsskiftet.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har utbildning på gymnasienivå. Har du tidigare erfarenhet inom lagerarbete är detta meriterande. Att arbeta i ett team för att nå uppsatta mål är en viktig del i det dagliga arbetet. Du har ett öga för detaljer och kan snabbt bestämma skicket på en vara.
Som person är du nyfiken, lyhörd, ordningsam och positiv. Du är trygg och anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och arbetskamrater. Du är representativ, har en god känsla för service och framför allt besitter du viljan att göra ett bra jobb.
Truckkort är meriterande, glöm inte specificera i din ansökan vilka trucktyper du har.Svenska i tal och skrift är ett krav.Denna anställningen är tidsbegränsad med start i September till ungefär mitten av Januari.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Annie Göransson på annie.goransson@onepartnergroup.se
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Annie Göransson på annie.goransson@onepartnergroup.se, vi tar ej emot ansökningar via mail. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
