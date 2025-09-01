Lagermedarbetare till Pelly Butiksinredningar
I rollen som lagermedarbetare arbetar du på lagret, i ett erfaret team på ca 12 personer. Arbetet innebär att plocka ordrar via en VMS lösning, skapa bokningar och se till att varorna skickas i väg. Arbetet innefattar också truckkörning i form av skjutstativ, samt motvikt och ledstaplare. Du har intern kontakt med personer från andra avdelningar på företaget samt extern kontakt med exempelvis chaufförer. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, 7-16 måndag- fredag.
Som medarbetare på Pelly blir du en del av ett härligt gäng på ett stabilt företag vars fyra kärnvärden; Engagemang, enkelhet, fokus och innovation speglar arbetet, både externt och internt.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från lagerarbete och truckkörning. Det är meriterande om du har efterenhet av skjutstativ (B3) och montering. Som person är du ansvarsfull, plikttrogen och noggrann. Du är en lagspelare som gillar att ha dina kollegor runt om dig, men gillar också att sköta ditt arbete självständigt. Arbetet är varierande med frihet under ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Pelly Butiksinredningar AB
Företaget har funnits sedan 1939 och har sitt säte i Falkenberg där huvudkontor, utställning och lager finns. Pelly erbjuder både kundunika och standardiserade butikskoncept till ett stort antal kunder, alltifrån de lite mindre till de stora kedjorna. Företaget är miljöcertifierade enligt ISO 14001 för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan.
Om anställningen och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning, med start enligt överenskommelse. Rekryteringen sker i samarbete med Adecco, frågor och ansökningar besvaras och behandlas av Adecco. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Hanna Bonli på 0736847773/hanna.bonli@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
