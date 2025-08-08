Lagermedarbetare till Nord365 i Halmstad
Nord365 AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2025-08-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord365 AB i Halmstad
Vi behöver förstärkning till vårt lager och därför söker vi nu en Lagermedarbetare som vill bidra till att möjliggöra god varuförsörjning till våra kunder, samt till ytterligare utveckling av vårt lagerarbete. Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Halmstad.
Om Nord365
Nord365 AB är ett internationellt företag inriktat på import- och exporthandel mellan nordiska marknaden och Kina. Bland våra samarbetspartners finns några av Sveriges största livsmedelsföretag samt kinesiska giganter som Alibaba och Xiaomi Group. Inom gruppen hanterar vi dagligen varor och logistik såväl till svenska och kinesiska konsumenter som till större företag i Europa. På kontor och lager i Halmstad är vi idag ca 20 personer. Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Tjänsten som Lagermedarbetare består främst av orderplock och packning av varor men kan även komma att omfatta andra arbetsuppgifter inom godsmottagning, inleverans och utleverans. Det finns möjligheter att påverka inom ramarna för ditt arbete, samt bidra till vidare utveckling av vårt lagerarbete och därmed växa med Nord365. För denna tjänst krävs truckkörkort och att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande och har förmågan av att se möjligheter snarare än problem. Som person är du flexibel, självgående och lösningsorienterad. Med en positiv inställning har du lätt för att samarbeta, och har ett prestigelöst förhållningssätt till såväl arbetet som dina kollegor.
Tidigare erfarenhet från liknande lager- eller terminalarbete samt orderplockning krävs för att lyckas i tjänsten. Det är meriterande om arbetet tidigare har varit inriktat på e-handel och om du tidigare har arbetat med lagerhanteringsprogram. Det är viktigt med god fysik och truckvana krävs för att klara jobbet.
Kontakt och ansökan
Rekrytering sker omgående. Vänta inte med din ansökan utan skicka in den direkt med CV samt personligt brev till work@nord365.com
, eller hör av dig till oss vid frågor om tjänsten.
Sista ansökningsdag är 31 aug 2025. Vänligen märk din ansökan med "Lagermedarbetare 2025". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: work@nord365.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagermedarbetare 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord365 AB
(org.nr 559062-1172) Jobbnummer
9451273