Lagermedarbetare till Morgongåva för kommande uppdrag - heltid & extrajobb
Uniflex AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2025-10-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Söker du ett aktivt lagerjobb där du får arbeta i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team? Vi söker medarbetare till ett kommande uppdrag hos en av våra kunder i Morgongåva. Behovet gäller dig som söker heltid, men även dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller annat arbete på minst 51?%.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Arbetet innebär allt från att ta emot inleveranser till att plocka och packa beställningar, hantera returer och bidra till en smidig lagerhantering. Det är ett fysiskt och rörligt arbete där noggrannhet, tempo och samarbete står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• är strukturerad, ansvarstagande och har öga för detaljer
• trivs med ett aktivt arbete
• är flexibel och kan arbeta varierande tider (extra eller heltid)
• har datorvana och lär dig snabbt nya system
• fungerar bra i team och bidrar med en positiv inställning
• gärna har erfarenhet av lager eller logistik (meriterande men inte ett krav)
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9568015