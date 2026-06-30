Lagermedarbetare Till Meds I Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-06-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
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, Kungsör
, Västerås
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Om MEDS
MEDS är ett av Sveriges ledande nätapotek med ett brett sortiment på över 30 000 produkter inom läkemedel, hälsoprodukter och egenvård. Här får du snabb leverans – ofta samma dag – direkt hem till dörren!
MEDS har vuxit snabbt sedan sin start 2017 och tar nu nästa steg i expansionen: lagerverksamheten flyttar till en ny och större anläggning i Eskilstuna där verksamheten ska tredubblas i skala – och du är med från dag ett!
Följ med på resan där vi skapar goda kundupplevelser, snabba leveranser och smart lagerhantering i en marknad som växer snabbt i Sverige.
Om tjänsten som Lagermedarbetare
Du kommer att arbeta med plock och pack av varorna på lagret, därför söker vi dig som har noggrannhet och tempo i ditt arbete. Du blir en viktig del i att se till att ordnarna levereras snabbt och korrekt till kunderna samt även vara en del i att se till att allt kommer in på lagret. Tjänsten kräver att du kan arbeta 2-skift.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och pack av order
Registrera inkommande gods i affärssystemet
Kontrollera leveranser mot följesedlar
Påfyllning av varor, interna trucktransporter och orderplock
Utföra fysiskt arbete när det krävs
Om dig Vi söker nu dig med tidigare erfarenhet av lagerarbete. Du arbetar effektivt men med stort fokus på god kvalitet och varsamhet kring produkterna. Vidare är du en problemlösare och är inte rädd för att ta i när det behövs.
Vi söker dig som har:
• God fysik
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare lagererfarenhet
• God datorvana
Du bör vara en person som gillar tempo, har lätt för att samarbeta och är villig att hoppa in där det behövs – detta kommer vara en uppstart med allt vad det kan komma att innebära!
Anställningsform
Heltid
2-skift
Tillträde enligt överenskommelse
Vad du erbjuds
Arena Personal som grundades 1994 med kontor över hela landet erbjuder snabb och flexibel bemanning inom lager, industri, kontor, service och flera andra branscher. Arena Personal har varit etablerade i Eskilstuna sedan 1999 och är idag bland annat marknadsledande inom logistiksegmentet med flera lokala kontor i runt om Mälardalen.
Hos oss kommer du få:
En varierande och ansvarsfull roll i en verksamhet med högt tempo.
Ett engagerat team där samarbete och laganda står i fokus.
En arbetsplats som värdesätter initiativförmåga, utveckling och långsiktiga resultat.
Här kommer du få möjlighet att från dag ett vara en del av optimeringen och uppbyggnaden i de nya lokalerna i Eskilstuna. En otrolig möjlighet att vara med redan från start!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992588-2077708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9985142