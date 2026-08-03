Lagermedarbetare till Martin & Servera i Umeå
Martin & Servera Aktiebolag / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-08-03
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Kan du packa med omtanke?
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Din huvuduppgift som lagermedarbetare är att plocka ihop och packa de varor som våra kunder beställer, på ett noggrant och snyggt sätt. Genom att packa med omtanke om våra kunder, respektera varorna och se varje beställning som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare. Du är en viktig del av en större verksamhet där vi tillsammans gör skillnad för alla som älskar mat och dryck.
Trygga villkor och bra arbetsmiljö.
Vi är ett stabilt företag med bra villkor och löner. Våra lager är moderna och utrustningen bra, vilket skapar en trygg arbetsmiljö.
Bra möjligheter att utvecklas.
Vill du kanske växa i din nuvarande roll, utveckla dina ledaregenskaper eller prova på nya uppgifter framöver? Hos oss finns stora möjligheter att växa utifrån vad du kan och vill.
Var med och gör skillnad.
Vi driver restaurangbranschen framåt och jobbar varje dag för att skapa en mer hållbar framtid. Och som medarbetare är du en viktig del av det. Här välkomnas nya idéer och infallsvinklar.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Du behöver ha fyllt 18 år.
Du behöver kunna förstå instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd.
Rollen passar dig som tycker om att arbeta fysiskt, eftersom arbetsdagarna präglas av mycket rörelse och tunga lyft.
Vi ser det som meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vana av att framföra truck/Har truckkörkort
Din arbetsplats
På lagret i Umeå är vi cirka 200 medarbetare. Här blir du en del av ett flitigt gäng med humor, värme och god stämning. Vi hjälper varandra och ser till att humöret är på topp även när saker inte går precis som man tänkt sig. Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och en uppskattad frukost/lunchsubvention.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester https://www.martinservera.se/jobba-hos-oss/soka-jobb-sa-gar-det-till
Sista dag att ansöka är 2026-08-16. Vi tillämpar löpande urval och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Tillträde: om möjligt vecka 36-37
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: vi söker lagermedarbetare till både dagtid och kvällstid
Antal lediga befattningar: ca 10 st
Adress: Godsvägen 12, Umeå
För frågor:
om tjänsten: Produktionsledare Anders Carlsson - anders.carlsson@martinservera.se
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om urvalsprocessen: HR partner rekrytering Alva Hammarstedt - alva.hammarstedt@martinservera.se
(vi tar EJ emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig kontakt: Handels: Johanna Nordlund, johanna.nordlund@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
Godsvägen 12 (visa karta
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903 03 UMEÅ Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10019531