Lagermedarbetare till livsmedelslager i Årsta
2025-10-06
Har du erfarenhet av att arbeta med frukt & grönt och är redo för din nästa utmaning? Just nu söker vi effektiva lagermedarbetare på heltid till ett livsmedelslager i Årsta.
Om tjänsten
Arbetet består i huvudsak av orderplock av livsmedel på lagrets avdelning för frukt och grönt, men plock på andra avdelningar kan förekomma också. Arbetet utförs med hjälp av plocktruck och ledstaplare. Varorna packas varsamt för hand i rullbur eller på pall.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta i kyllager samt hantera livsmedel, såsom frukt och grönt. Det är även viktigt att du kan plocka varor mot uppsatta mål.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i butik, på snabbmatskedja eller inom restaurang, då detta ofta innebär vana vid ett högt tempo, kundfokus och god livsmedelshantering.
Om dig Vi söker framåt och glada lagspelare med en positiv inställning till att arbeta. Det är viktigt att du motiveras av att jobba mot uppsatta prestations- och kvalitetsmål. Då du själv ansvarar för dina ordrar är det viktigt att du är självgående och tar eget ansvar för ditt arbete. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft så det är en förutsättning att du som söker trivs med ett fysiskt arbete.
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av lagerarbete
• Har arbetat med färskvaror som frukt och grönt
• Truckkort (A1-A4)
• Truckkort (A1-A4)
• Goda kunskaper i svenska
Uppdraget är på heltid med start omgående. Arbetstiderna är främst förlagda mellan 06:00 -15:00 och 08:00 - 17:00 däremot kan kvälls- och nattpass förekomma. Uppdraget är långsiktigt och vi är måna om att hitta rätt personer som vill stanna under en längre tid. Ackordslön tillämpas.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Anna Jonsson anna.jonsson@arenapersonal.com Jobbnummer
9541805