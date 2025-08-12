Lagermedarbetare till kyllager Sundsvall
2025-08-12
Är du student eller har en annan sysselsättning och är sugen på att arbeta extra? Nu söker vi dig som vill arbeta på söndagar tillsvidare!
Om tjänsten Nu söker vi flera erfarna lagerarbetare till vår kund i Sundsvall. I rollen kommer du att arbeta på ett kyllager med att plocka varor med hjälp av pick by voice, där det krävs att du är både noggrann och effektiv. Inne på lagret är det cirka 4 grader.
Du kommer att arbeta med hjälp av en ledstaplare, vilket innebär att du behöver ha behörighet för truck A1-4, samt känna dig bekväm med truckkörning.
Krav för tjänsten: - Truckkort A1-4 - Goda kunskaper i svenska - Tidigare lagererfarenhet, meriterande om du tidigare har arbetat med pick by voice
Om dig Vi söker nu dig med tidigare erfarenhet av lagerarbete. Du arbetar effektivt men med stort fokus på god kvalitet och varsamhet kring produkterna. Vidare är du en problemlösare och är inte rädd för att ta i när det behövs.
Övrigt Tjänsten är en extraanställning. Du kommer främst att arbeta på söndagar kl. 10:30-20:00.
Uppdraget startar i början på september. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
