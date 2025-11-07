Lagermedarbetare till kyl- och fryslager Malmö
2025-11-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Är det du som är vår nästa stjärna på lagret?
Vill du vara med och förändra livsmedelskedjan - på riktigt? Mylla.se växer och vi söker nu en lagermedarbetare till vårt team i Malmö. En roll för dig som trivs i ett aktivt arbete, gillar ordning och struktur, och vill vara en del av ett företag som varje dag bidrar till en mer hållbar och självförsörjande livsmedelsproduktion i Sverige.
Om Mylla.se
Mylla är en digital marknadsplats och plattform där Sveriges bönder och livsmedelsföretag kan sälja sina produkter direkt till konsumenter och företag - utan överflödiga mellanhänder. Vi kombinerar teknik och logistik med ett genuint engagemang för matens ursprung.
Mylla driver idag både en digital plattform och en logistikcentral i Malmö, varifrån vi distribuerar färska, frysta och förädlade livsmedel till hushåll och företag över hela landet.
Rollen
Som lagermedarbetare på Mylla blir du en viktig del av vårt logistiska nav. Du arbetar i nära samarbete med din kollega på lagret och tillsammans ser ni till att flödet fungerar smidigt och effektivt varje dag.
Din närmaste chef heter Sanna - hon leder lager- och logistikteamet och ser till att allt flyter på i rätt takt. Hon är en närvarande, stöttande ledare som gillar att utveckla både verksamheten och människorna i den.
Utöver ditt dagliga plock- och packarbete är du en person som tar initiativ och ser till att teamet fungerar som bäst - du ser till att rätt person är på rätt plats vid rätt tidpunkt, att vi blir effektivare och att vi hela tiden utvecklas tillsammans.

Arbetsuppgifter
• Mottagning och inplacering av varor
• Plock, pack och utlastning av beställningar
• Kvalitetskontroll och temperaturhantering
• Bidra till förbättringsarbete i lagerflödet
• Säkerställa ordning, struktur och spårbarhet
Vem är du
För att trivas hos oss gillar du ett högt tempo och att arbeta fysiskt. Du är noggrann, strukturerad och trivs i team - men tar också egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Du förstår värdet av en fantastisk kundupplevelse och av det förtroende som våra bönder och livsmedelsföretag visar oss när deras produkter passerar ditt bord.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete på kylt och/eller fryst lager
• Tidigare erfarenhet av plock, pack och logistikarbete
• Vana vid att arbeta med livsmedel eller färskvaror
Arbetstiderna är förlagda på ett rullande schema med morgon- och kvällspass samt helgarbete.
Våra värderingar
Hos Mylla arbetar vi tillsammans för något större än oss själva. Våra värderingar präglar allt vi gör:
• Nytänkande och innovativt - vi vågar utmana det etablerade och hitta nya vägar framåt.
• Transparent och genuint - vi agerar med ärlighet, tydlighet och respekt.
• Kraften tillsammans - vi tror på laget före jaget och på att dela kunskap och energi.
Vi erbjuder
Hos Mylla blir du en del av ett varmt och engagerat team där vi jobbar hårt, har roligt och stöttar varandra. Vi har högt i tak och värdesätter både skratt och samarbete.
Det är ett tight gäng som hjälper varandra när det behövs men vi ska erkänna att pingismatcherna under lunchrasten kan bli riktigt intensiva. Och när det vankas gokart på after work vill alla vinna.Kort sagt: vi gillar att prestera tillsammans, både på och utanför lagret.
Tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning, placering i Malmö.
Kontakt/ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sanna Mingotti. Såväl eventuella frågor som din ansökan skickas till sanna@mylla.se
.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: sanna@mylla.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Mylla Matmarknad AB
Kontakt
Lager- och logistikchef
Sanna Mingotti
sanna@mylla.se
9593697