Lagermedarbetare till kund, Kungsängen
AB Effektiv Väst / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-25
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Som ambulerande konsult hos Effektiv får du arbeta hos flera spännande företag och utvecklas i en varierad roll. Har du truckkort, B-körkort och rätt inställning? Då vill vi träffa dig!
Hos oss blir du en del av Team Effektiv med schyssta villkor, kollektivavtal och ett nära ledarskap.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning och interim. Vi arbetar nära både kunder och konsulter och bygger långsiktiga relationer där kvalitet, engagemang och laganda står i centrum.
Som ambulerande konsult hos oss i Västerås blir du anställd av Effektiv och arbetar ute hos våra kunder inom en radie på 7,5 mil. Du är en viktig representant och ambassadör för oss och bidrar till att våra uppdrag levereras med hög kvalitet varje dag.
Vi tror på nära dialog, tydligt ledarskap och att ha roligt tillsammans samtidigt som vi levererar resultat. Hos oss är du aldrig "bara en resurs" utan du är en del av laget.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som ambulerande konsult arbetar du ute hos våra kunder inom lager, logistik och produktion där behovet finns. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men till denna tjänst är detta dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Plock och pack
• In- och utleveranser
• Truckkörning
• Materialhantering
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter på lager
Arbetstiderna kan vara förlagda både dagtid och 2-skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta olika tider beroende på uppdrag.
Du arbetar inom ett ambulerande område på upp till 7,5 mil från Stockholm, därför är B-körkort ett krav.
Det här är rollen för dig som gillar variation, högt tempo och praktiskt arbete. Du trivs i en miljö där du får vara aktiv, ta ansvar och snabbt komma in i nya arbetsuppgifter och team.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, flexibel och gillar att arbeta praktiskt. Du är en lagspelare som tar ansvar, har god arbetsmoral och inte är rädd för att hugga i där det behövs.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har B-körkort
• Har truckkort A och B
• Kan arbeta både dagtid och 2-skift
• Är beredd att arbeta inom en radie på 7,5 mil
• Har erfarenhet av lager, produktion, truckkörning eller liknande arbete
Som person är du pålitlig, positiv och lätt att samarbeta med. Du anpassar dig snabbt till nya arbetsplatser och arbetsuppgifter och bidrar med energi och engagemang i teamet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 25/7. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969378-2070308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9978426