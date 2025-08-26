Lagermedarbetare till kund i Sandviken!
2025-08-26
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker lagermedarbetare till vår kund i Sandviken. I rollen arbetar du främst med kittning, plock och pack av material och produkter. Du blir en viktig del av flödet där noggrannhet och struktur är avgörande för att rätt produkter når kunden i tid.Profil
Vi söker dig som är en social och strukturerad lagspelare med ett positivt förhållningssätt. Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att driva ditt eget arbete framåt. Då arbetet som lagermedarbetare är relativt självständigt ser vi att du trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och beslut, men att du även trivs bra i samarbete med dina kollegor.
Du blir anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag av kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig möjlighet att utvidga ditt nätverk och få bra arbetslivserfarenheter för din fortsatta karriär. För oss är gemenskap och uppskattning viktigt därför får du en nära och personlig kontakt med din konsultchef som stödjer och utvecklar ditt arbete.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Tilda Jonsson tilda.jonsson@clwork.se +46 73 351 27 08 Jobbnummer
9477307