Lagermedarbetare till kund i Landvetter
2026-04-29
Gillar du att ha tempo i kroppen, jobba med händerna och få mycket gjort på en dag? Då kan det här vara sommarjobbet för dig! Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vi söker drivna orderplockare till vår kund i Landvetter - ett perfekt jobb för dig som gillar fart, struktur och att hålla igång hela dagen.
Här jobbar du i ett högt tempo med att plocka och packa mindre varor. Det kräver att du är snabb, noggrann och lite "pillig" - du behöver ha öga för detaljer och gilla att jobba effektivt utan att tumma på kvaliteten.
Du blir en viktig del av teamet som ser till att alla beställningar kommer iväg i tid. Har du truckkort finns även möjlighet att köra truck.
Arbetstider: Dag eller kväll Plats: Landvetter Start: Början av juli, med löpande uppstarter under juli-septemberDina arbetsuppgifter
Plock och pack av mindre produkter
In- och utleveranser
Returhantering
Truckkörning (för dig med behörighet)
Vem är du?
Du trivs när det händer mycket och gillar känslan av att "beta av" uppgifter i ett bra tempo. Du är snabb i händerna, noggrann och gillar att jobba mot tydliga mål.
Du är en lagspelare med bra energi, men kan också köra på själv när det behövs. Kort sagt - du är effektiv, pålitlig och redo att hugga i
Det här passar extra bra för dig som vill ha ett aktivt sommarjobb där dagarna går fort.Kvalifikationer
Minst 18 år
Möjlighet att ta dig till Landvetter
Meriterande
Truckkort A+B
Erfarenhet av truckkörning (plocktruck/skjutstativ)
Tidigare jobb inom lager, orderplock eller produktion
B-körkort + bil
Låter det som din grej? Skicka in din ansökan redan idag - vi kör igång löpande!
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjan Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid alt. kvällstid, måndag-fredag Lön: Enligt gällande kollektivavtal Start: Löpande under Juli - September
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
