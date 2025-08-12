Lagermedarbetare till kund i Lagan
2025-08-12
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby
Är du en driven och ansvarsfull person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vi söker nu en lagermedarbetare till vår kund i Lagan. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och chans till en fast tjänst.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
• Du kommer plocka varor enligt orderlistor i affärssystemet FNO och säkerställa att de når ut till kunderna i perfekt skick. Det innebär att du behöver vara uppmärksam på detaljer och ha en god känsla för kvalitet.
• Du kommer köra ledstapeltruck för att transportera varor inom lagret. Det är viktigt att du kan och följer säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för att minimera risker och skador.
• Du kommer att arbeta nära andra kollegor och avdelningar för att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess. Kommunikation och teamwork är avgörande för att uppnå gemensamt satta mål.
Vi söker dig som
Har en god attityd och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du har tidigare erfarenhet inom lager och logistik, vana av att köra ledstaplare och innehar ett giltigt truckkort. Vidare har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett team.
Fler egenskaper som vi söker hos dig är:
• Teknisk förståelse i affärssystem - Bekväm med att använda tekniska hjälpmedel och system för lagerhantering.
• Organisationsförmåga - Kan hålla ordning och struktur i en lagermiljö.
• Tidsmedveten - Förmåga att hantera tid effektivt och möta deadlines.
• Kvalitetsmedveten - Strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i ditt arbete.
• Ansvarstagande - Ställer upp och tar egna initiativ för att förbättra arbetsflöden i samråd med Teamleader.
Meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet FNO. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
9454063