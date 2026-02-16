Lagermedarbetare till kortare uppdrag | Heby
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som lagermedarbetare i ett varierande och praktiskt uppdrag. I rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av plock och pack, kvalitetskontroller samt hantering av inkommande leveranser, vilket innebär att du får en bred och omväxlande arbetsdag.
Arbetstiderna är förlagda till vardagar, måndag till fredag kl. 07.00-16.00, och uppdraget är tillfälligt med en beräknad längd på cirka 2-4 veckor.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, självständig och flexibel samt har en god arbetsmoral och ett starkt kvalitetstänk. Du har lätt för att samarbeta med andra, är inte rädd för fysiskt arbete och motiveras av ett arbete där tempot stundtals är högt. Som person är du handlingskraftig, social och engagerad, samtidigt som du är ordningsam, håller tider och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Behärskar svenska i tal och skrift
B Körkort och tillgång till bil
Truckkort A1-B4
Systemvana
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
