Lagermedarbetare till K-bygg - Norsjö
Kesko AB / Lagerjobb / Norsjö Visa alla lagerjobb i Norsjö
2026-01-14
, Malå
, Lycksele
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kesko AB i Norsjö
, Umeå
, Vilhelmina
, Örnsköldsvik
, Strömsund
eller i hela Sverige
Är du en ambitiös och positiv lagspelare som vill vara med på vår resa mot branschens mest nöjda kunder. Då är du varmt välkommen till oss på K-Bygg, en del av Kesko Sverige!
På ett lite större plan är vi på K-Bygg just nu inne i ett väldigt spännande skede med företaget och varumärket. Som helägt dotterbolag till internationella handelskoncernen Kesko - med verksamhet i Norden och Baltikum - har vi alla möjligheter att bli nummer ett för proffs inom bygg och renovering och hemmafixare.
K-Bygg erbjuder
Hos K-Bygg, en del av Kesko Sverige, fokuserar vi på människan - oavsett om det handlar om kunder, medarbetare eller partners. Bygg och renovering handlar om förtroende - och med kunskap, rätt sortiment och bra service möter vi kunderna på deras villkor för att ta deras projekt framåt. Vi värdesätter därför det personliga engagemanget hos våra medarbetare extra mycket då vi är övertygade om att det är just det som är nyckeln till goda och hållbara relationer och affärer.
Vi är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, där man blir en del av en snabbväxande och framgångsrik organisation - med varumärkena K-Bygg och Onninen - som kombinerar internationell storlek med lokal förankring. Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare är dina främsta arbetsuppgifter att ge god service och hjälpa kunden på bästa sätt. Det innebär bland annat att på ett serviceinriktat sätt hjälpa våra kunder med lastning, lossning av gods, plock av kundorder, påfyllning av varor samt beställning av varor, samt lagervård. Du kommer att ansvara för att guida kunden rätt i anläggningen, ge korrekt information vid frågor, se till att kunden lämnar anläggningen nöjd, samt att arbeta för en fin arbetsmiljö på lagret och anläggningen. Du kommer även att arbeta med försäljning i denna roll.Profil
Du har gymnasieutbildning och datorvana. Dina kunskaper i svenska är goda i både tal och skrift och du har förmåga att uttrycka dig bra på engelska. Vi önskar att du har arbetslivserfarenhet från liknande bransch där du arbetat med lager och logistik. Kunskap inom bygghandeln och byggmaterial är såklart mycket meriterande. Som person är du nyfiken, lyhörd, noggrann, kommunikativ och trivs att samarbeta med andra. Du tycker också om att planera och strukturera då tjänsten innebär mycket lagervård och påfyllnad av varor. Du har slutligen servicekänsla ut i fingerspetsarna och tar dig gladeligen an utmaningar.
B-Körkort är ett krav och att truckkort med truckvana är meriterande. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%
AnsökanPassar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Har du frågor kring tjänsten? Hör av dig till Platschef Per-Olov Ahlénius, se kontaktuppgifter nedan.
Välkommen med din ansökan!
Kesko Sverige är ett helägt dotterbolag till den finska globala koncernen Kesko Oyj som driver dagligvaruhandel, bilhandel samt bygg- och teknisk handel. Kesko Oyj har 45 000 anställda med verksamhet i 8 länder.
Vi finns över hela Sverige, från Storuman i norr till Hästveda i söder. Idag är vi 1400 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger moderna lokaler i Kista, i norra Stockholm.
Vi äger och driver verksamheter inom bygg- och teknisk handel. Vi har butiker med byggmaterial riktade till proffs och konsumenter, under varumärket K-Bygg. Vi erbjuder teknisk handel såsom elnät, mark och infrastruktur samt installation och förnybara lösningar, under varumärket Onninen.
Tillsammans har vi storleken att göra skillnad. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kesko AB
(org.nr 556511-2991), https://kesko.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kesko Sverige Jobbnummer
9684816