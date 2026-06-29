Lagermedarbetare till Josef Kihlberg i Hjo
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2026-06-29
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Josef Kihlberg AB ingår sedan 1 maj 2014 i Signode Industrial Group, en grupp med stark internationell prägel. I företaget, som har anor sedan 1800-talet, arbetar idag ca 30 personer. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande verktyg och klammer för industriell häftning och transportförpackning.
En viktig del i Josef Kihlbergs strategi är att i egen regi vara delaktig i hela processen det vill säga utveckling, tillverkning och marknadsföring av våra produkter.
Vill du vara en nyckelperson i ett fungerande lagerflöde där kvalitet, struktur och leveransprecision står i fokus? Vi söker nu en engagerad Lagermedarbetare till vår verksamhet. Rollen är varierad och kombinerar orderplock, transportdokument och interna transporter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot inkommande gods och utföra mottagningskontroller
Placera varor på rätt lagerplats
Säkerställa att leveranser är korrekt packade, märkta och skickas i tid
Upprätta fraktdokument såsom packlistor, proforma och tullhandlingar
Boka transporter samt kommunikation med speditörer
Hantera interna transporter av material till och från produktion
Utföra lagerinventeringar
Följa upp leveranser som är försenade, skadade eller saknade
Delta i utvecklingen av lager- och distributionsprocesser
Vara flexibel och supportera i övriga arbetsuppgifter inom Lagerflödet
Vem är du?
Du är strukturerad, serviceinriktad och trivs med många kontaktytor. Du gillar att ta ansvar, har god administrativ förmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Ansök redan idag då urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Josef Kihlberg Aktiebolag
(org.nr 556130-1200), https://kihlberg.com/sv
Industrigatan 37B (visa karta
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544 50 HJO Arbetsplats
Josef Kihlberg AB Jobbnummer
9982288