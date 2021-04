Lagermedarbetare till Jollyrooms vikariepool - Jollyroom AB - Lagerjobb i Göteborg

Jollyroom AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-07Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg ligger Campus Jollyroom, här finns ett stort nybyggt kontor, flera moderna lager, showroom för våra kunder samt gym och restaurang för våra medarbetare. Vi har även ett kontor i Umeå samt en fysisk butik i Stockholm Kungens Kurva. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 500 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Vi har klivit in i utelekssäsongen och söker nu flertalet drivna lagermedarbetare till våra lager i Torslanda. Som lagermedarbetare arbetar du tillsammans med vårt härliga team i en fartfylld miljö med hög puls.Anställningen är till vår vikariepool och baseras enbart på behovet. Detta innebär att antalet pass kan variera från vecka till vecka, allt beror på de ordinarie lagermedarbetarnas frånvaro eller olika projekt som behöver genomföras. Därför är flexibilitet en förutsättning.2021-04-07I arbetsuppgifterna ingår allt från att ta emot leveranser till att skicka ut produkterna till våra kunder. Du kommer bland annat att arbeta med:OrderplockPackningRegistrering av varorTruckkörningVi söker dig som har en god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska eller engelska. Som person är du positiv, effektiv och gillar att arbeta med kroppen. På Jollyroom arbetar vi i en fartfylld miljö med högt uppsatta mål, därför är det viktigt att du har hög energinivå och är arbetssugen.Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet från lager och truckkort A+B är meriterande.Vi erbjuder:Entreprenörsdriven verksamhet.Hög utvecklingstakt.Spännande bransch.Stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter.Ungdomlig och pulserande miljö.Kollektivavtal för alla anställda.Placering nära Göteborg; 15 minuter med bil till city.Upplägg och kontakt:Ansökan: Ansökan sker via vår hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via mail.Start: Under vår/sommarOmfattning: Vikariepoolen där antal pass baseras på behovet. Observera att detta alltså inte är en heltids- eller tillsvidareanställningPlacering: Sörredsvägen, TorslandaArbetstider: Söndag till fredag kl. 07:00-16:00Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantörer.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-19Jollyroom AB5677252