Lagermedarbetare till Härnösand, sommarvikariat!
2026-02-09
Är du en engagerad och driven person som söker sommarjobb inom lager? Här får du möjlighet att arbeta med truckkörning, plock och hantering av gods i en trevlig och aktiv arbetsmiljö. En perfekt chans att skaffa värdefull erfarenhet och vara en viktig del av det dagliga flödet. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Truckkörning med B2 & B4
• Lastning, lossning och förflyttning av gods
• Plock och packning av varor
• Ansvara för ordning och säkerhet i lagermiljön
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Giltigt truckkort B2 och B4
• Erfarenhet av truckkörning
• God fysik och arbetsvilja
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från lager och logistik
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Vill du säkra ditt sommarjobb redan nu? Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Urval kommer att ske löpande! Ersättning
