Lagermedarbetare till gop i Kungsängen
2026-03-24
Om rollen
I rollen som Lagermedarbetare kommer du ha ett varierande arbete och ingå i ett litet team på 4 personer. Du har en viktig funktion där du tillsammans med teamet säkerställer att godsflödet löper på så effektivt och problemfritt som möjligt.
En stor del av ditt dagliga arbete sker både tillsammans och under eget ansvar vilket kräver att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten och verkar för en säker arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Allmänna lagergöromål såsom plock, påfyllnad, in- och utleveranser och truckkörning
Dokumenthantering kopplat till order, följesedlar, etiketter och/ eller produktionsunderlag
Vi arbetar enligt 5S för att skapa ordning, säkerhet och effektivitet i vårt arbete.
Erfarenhet och kompetens
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning med inriktning mot industri/ teknik eller logistik/ lager, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion, lager eller industri.
Meriterande är vana att köra motviktstruck och skjutstativtruck.
Formella krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort A och B
Meriterande är erfarenhet av att arbeta i affärssystem/ WMS samt bokning av frakterPubliceringsdatum2026-03-24Dina personliga egenskaper
Du är en person som trivs av att under perioder arbeta i ett högt tempo, är samarbetsvillig men kan arbeta självständigt och utföra ditt arbete noggrant.
Arbetet är fysiskt krävande vilket kräver att du är en fysiskt stark person som tycker om att röra dig mycket.
Du är en person som är nyfiken på att lära dig nya saker och utvecklas i din yrkesroll samt att du är mån om att hålla hög kvalitet i ditt dagliga arbete.
Självklart är du en positiv person som sprider glädje i arbetsgruppen.
Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och en mer jämställd arbetsplats, och ser därför gärna kvinnliga sökande till denna roll.
Vi erbjuder
En anställning på heltid, 100% i vår lagerverksamhet i Kungsängen. Anställningen inleds med en provanställning om 6 månader. Arbetstider är för närvarande måndag-fredag 7.00-16.00.
Anställningsvillkor tillämpas enligt gällande kollektivavtal, Lager och E-handel, mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.
Tillträde sker enligt överenskommelse, dock gärna senast den 15 juni 2026.
Placeringsort
gops lager i Kungsängen
Om gop
gop levererar materiallösningar som stärker våra kunders vardag, vare sig det gäller bygg och trädgård, industriella behov eller kreativa reklam- och arkitekturprojekt.
Med över 50 års erfarenhet kombinerar vi marknadens ledande varumärken med egenutvecklade produkter och kundanpassade erbjudanden.
Vår expertis inom plastmaterial har vuxit sedan start och driver idag utvecklingen av nya lösningar för en föränderlig marknad.
Vi arbetar nära våra kunder och förstår deras utmaningar - från hållbara materialval till effektiv installation och lång livslängd. Tillsammans skapar vi resultat som håller över tid och fungerar i verkligheten. Det har varit vår drivkraft sedan 1968.
gop har idag drygt 85 medarbetare och omsätter cirka 550 MSEK. Vårt huvudkontor ligger i Kungsbacka och vi har även verksamhet i Stockholm, Oslo och Sorø.
Läs mer på www.gop.se
gop är en organisation där våra kärnvärden vägleder oss i allt vi gör, hur vi samarbetar internt och hur vi möter kunder och partners externt. Våra värderingar FRAMÅT, TILLSAMMANS, NÄRVARO och KOMPETENS skapar en kultur där människor växer, tar ansvar och bidrar till utveckling.
Om du delar våra värderingar och vill vara en del av en organisation som drivs av engagemang, kvalitet och en vilja att jobba tillsammans för att nå resultat - då tror vi att du kommer trivas hos oss.Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan, dock senast den 4 maj 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare gop Sverige AB
(org.nr 556119-0793), https://www.gop.se/
Symmetrivägen 9 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN
9817238