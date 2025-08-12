Lagermedarbetare till företag i Vallentuna!
Trivs du i en praktisk roll och vill utvecklas på ett dynamiskt företag? Är du självgående och noggrann? Har du truckkort och kanske tidigare erfarenhet av lagerarbete? Då kan detta vara rätt roll för dig! Vi söker nu en lagermedarbetare till vårt team i Vallentuna med start i maj. Ansök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter såsom mottagning av varor, plockning och packning, orderhantering, inventering samt lagerhållning. Du kommer att vara en del av ett mindre team, vilket innebär att det är viktigt att du trivs med att ta ansvar och egna initiativ i ditt arbete. Arbetsplatsen är hos vår kund i Vallentuna och du kommer att få mer information under rekryteringsprocessen.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag via Academic Work på 6 månader med möjlighet till anställning hos kunden efter det.
Du erbjuds
• Att arbeta på ett spännande företag
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Mottagning av varor: Ta emot och kontrollera inkommande leveranser
• Plockning och packning: Plocka varor från hyllor och packa dem för leverans
• Orderhantering: Bearbeta och förbereda orders för leverans
• Inventering: Hålla koll på lagersaldot och genomföra regelbundna inventeringar
• Lagerhållning: Organisera och hålla ordning på lagret
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieexamen
• Har mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
• Har truckkort
• Trivs i ett praktiskt yrke
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på lager.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
