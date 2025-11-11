Lagermedarbetare till EuroMaint Örebro
Vill du bli en del av ett expansivt företag som erbjuder spännande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter? Vi på EuroMaint, Sveriges största bolag inom servicetjänster för tågunderhåll, söker nu en engagerad lagermedarbetare till vårt team!
Om rollen
Som lagermedarbetare hos oss kommer du att ha en varierad roll med flera spännande ansvarsområden. Bland annat kommer du att:
* Ta emot gods, hantera avvikelser och lägga material på lager
* Plocka och packa material för både interna och externa kunder
* Hantera och rapportera transaktioner i vårt affärssystem
* Sköta administration kopplad till olika uppgifter
* Utföra truckkörning och tillsyn av utrustning och fordon
* Bidra till ett högt säkerhetstänk och ordning på arbetsplatsen
* Delta aktivt i förbättringsarbete och effektivisering av vår lagerverksamhet
* Arbeta för en god arbetsmiljö och ett positivt samarbetsklimat

Profil

Minst ett års av erfarenhet av lagerarbete.
Minst ett års av erfarenhet av lagerarbete.
* Har gymnasiekompetens, B-körkort och giltigt truckkort
* Behärskar svenska flytande och har god kommunikationsförmåga
* Har god datorvana och erfarenhet av lagerarbete
* Är noggrann och har ett starkt säkerhetstänk
* Tar initiativ, ansvar och trivs med att arbeta i team
Som person är du en positiv och lösningsorienterad lagspelare som bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Vikariat
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 30 november,men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid.

Ersättning
Så ansöker du
