Lagermedarbetare till däcksäsongen våren 2026
2026-02-23
Just nu söker vi proaktivt däckpersonal till den kommande däcksäsongen hos våra kunder i Göteborg. Vi söker dig som trivs med att arbeta i ett högt tempo, är noggrann och som arbetar bra i team. För detta kommande uppdrag behöver du ha både manuellt körkort och B2 truckkörkort. Läs mer om tjänsten nedan och skicka in din ansökan redan idag!
Detta är en proaktiv annons för framtida uppdrag.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Däckskiftessäsongen närmar sig och i denna roll kommer du att arbeta med tvättning och sortering av däck på vår kunds däcklager under deras vårsäsong från mars till och med slutet på april/ början av maj 2026. Däcken som lastas av ska tvättas och därefter förflyttas till korrekt lagerplats. Du kommer att arbeta i ett högt tempo och det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete. Du kommer också att lasta av och på däcken från olika transporter, därav ser vi att du har truckkörkort.Kvalifikationer
Vi ser att du har körkort, B2 truckkörkort och förstår vikten av att utföra ditt arbete med stor noggrannhet. Vidare trivs du i en miljö som präglas av service där alla skall vara med och bidra till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats. För att trivas i rollen är du van att arbeta under ett högt arbetstempo där effektivitet är i fokus. Du måste också kunna hantera tunga lyft då det förekommer i tjänsten i stor utsträckning. Då det är ett högt arbetstempo är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och talar svenska obehindrat.Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, ca 07:00-16:00
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är en proaktiv annons för kommande konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos våra kunder. Genom att skicka in din ansökan visar du ditt intresse för framtida möjligheter inom området. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Emma Schürer von Waldheim på emma.schurer@kfx.se
