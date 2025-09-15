Lagermedarbetare till däcksäsong i Malmö hösten 2025
2025-09-15
Just nu söker vi däckpersonal till den kommande däcksäsongen hos vår kund i Jägersro. Vi söker dig som trivs med att arbeta i ett högt tempo, är noggrann och trivs med att arbeta i team. För detta uppdraget behöver du ha både manuellt körkort och B2 truckkörkort. Läs mer om tjänsten nedan och skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekrytering, bemanning och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är enormt stolta att ha funnits i branschen i mer än 30 år. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare, därav värdesätter vi dina åsikter högt och är lyhörda.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det väsentligt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt, därav är det betydelsefullt att förstå vår samt kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är stolthet, omtanke och engagemang. Dessa tre ledord genomsyrar allt vi på KFX HR-partner gör.Dina arbetsuppgifter
Däckskiftessäsongen närmar sig och som däckpersonal kommer du att arbeta med tvättning och sortering av däck på vår kunds däcklager under deras högsäsong från mitten av oktober till och med slutet av november 2025. Däcken som monterats av från bilarna ska tvättas och därefter förflyttas till korrekt lagerplats. Du kommer att arbeta i ett högt tempo och det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete. Du kommer också att lasta av/på däcken från olika transporter och det är därför viktigt att du har truckkörkort. Kvalifikationer
Viktigt för tjänsten är att du har körkort, B2 truckkörkort och förstår vikten av ett noggrant arbete. Vidare trivs du i en miljö som präglas av service där alla skall vara med och bidra till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats. För att trivas i rollen är du van att arbeta under ett högt arbetstempo där effektivitet är i fokus. Du bör också kunna hantera tunga lyft.
Övrigt
Tjänsten är en konsultanställning via KFX HR-partner och sträcker sig från mitten av oktober till och med slutet av november 2025. Arbetstiderna är måndag till fredag med 8 timmars arbetsdagar förlagt mellan tiderna 7-18. Om detta låter som något för dig uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan redan nu! Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Edwin Ek på Edwin.ek@kfx.se

Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
