Lagermedarbetare till CCM Hockey
CCM Hockey AB, Malung / Lagerjobb / Malung-Sälen Visa alla lagerjobb i Malung-Sälen
2026-02-25
CCM Hockey i Malung söker nu efter Dig som är på jakt efter ett arbete där du får möjlighet att jobba med hela kroppen i kombination med ditt hockeyintresse. Med stöttning från erfarna kollegor och efter introduktion till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kommer du snabbt vara med och bidra till tydliga resultat med ditt arbete. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Vi har flera lediga tjänster och anställningsformen är visstid under sommarperioden 2026 med start löpande under perioden maj/juni med möjlighet till anställning fram tom. september/oktober. Arbetstiden är i huvudsak förlagd under dagtid måndag till fredag. Placering är på vårt lager i Malung.
Som Lagermedarbetere hos oss på CCM Hockey kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på lager såsom:
• Orderhantering, dvs plockning och packning
• Truckkörning
• Mottagande och tömning av containers
Det här jobbet passar dig som framför allt är noggrann, professionell och självgående i de arbetsuppgifter du tar dig an.
Vi söker dig som:
• Har fullgjort gymnasieutbildningen
• Behärskar svenska i både tal och skrift. Goda engelska kunskaper är ett plus.
• Har allmänt god datavana
• Har god allmänfysik
Truckkort är ett plus men inte ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager och med orderplockning tidigare och vi tar för givet att du är en organiserad och social person som är mån om att göra ett bra jobb.
Hur du söker jobbet:
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV direkt till vår Assisterande Lagerchef som tar hand om rekryteringen. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att höra av dig till oss via mail.
CCM Hockey har kollektivavtal vilket innebär att din anställning hos oss innefattar marknadsmässig lön, försäkringar och tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jan.persson@ccmhockey.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CCM Hockey AB
(org.nr 556457-7335)
Västa Industrigatan 10 (visa karta
)
782 22 MALUNG Arbetsplats
CCM Hockey AB, Malung Jobbnummer
9764015