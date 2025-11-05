Lagermedarbetare till AO Sverige AB
2025-11-05
Vill du bli en del av en organisation som präglas av högt engagemang och gemenskap? Har du truckkort och ett intresse för byggbranschen och VA? AO Sverige AB är kända för sitt stora sortiment av byggvaror och gedigna kundservice. Vi söker nu en lagermedarbetare som vill bli en del av ett familjärt team!
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag på sex månader med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att AO Sverige AB har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och dem en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
AO Sverige är en av de ledande grossisterna inom byggbranschen, med över 100 års erfarenhet och omfattande verksamhet i både Sverige och Danmark. Företaget har 9 filialer i Sverige och 57 i Danmark, med totalt 630 anställda. Med ett centrallager i Danmark som rymmer cirka 60 000 artiklar kan AO Sverige erbjuda ett brett sortiment och djup expertis till sina kunder. Företagskulturen präglas av frihet under ansvar, där medarbetarna ges möjlighet att arbeta självständigt och ta eget ansvar. AO Sverige kännetecknas av ett resultatorienterat arbetssätt i en platt organisation, med fokus på att leverera kvalitet och långsiktiga lösningar.
Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos AO i Malmö får du en varierande roll där praktiskt lagerarbete kombineras med kundkontakt. Du ansvarar för mottagning och lossning av leveranser, plockning och hantering av ordrar samt in- och utleveranser. Rollen omfattar även truckkörning, påfyllning av varor i lagret, veckoinventering och hantering av följesedlar.
Du tar också emot kunder på lagret och i butiken, där du svarar på frågor och ger stöd vid behov. Arbetet innebär ett nära samarbete med ditt team och övriga kollegor på arbetsplatsen. Du som trivs i en flexibel och omväxlande miljö, där tempot kan variera och ingen dag är den andra lik, kommer att passa perfekt i rollen. Du får dessutom variation i arbetet genom att både arbeta i lagret och i butiken beroende på verksamhetens behov varje dag.
Lagerhantering, inklusive plockning, lossning och orderhantering
Hantering av in- och utleveranser
Truckkörning
Inventering och ordning i både lager och butik
Kundservice i både butik och lager, via telefon och i kassan vid behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Truckkort (motvikts- och skjutstativtruck)
Arbetserfarenhet av liknande lagertjänst
Svenska flytande i tal och skrift
I rollen som lagermedarbetare arbetar du tätt ihop med ditt team och det är därför viktigt att du uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Som person är du hjälpsam och du ställer alltid upp för att stötta dina kollegor, oavsett om det ingår i dina arbetsuppgifter eller inte. Vi tror också att du som person är social, tillmötesgående och uppskattar att skapa god kontakt med kunder. Därtill tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera rätt saker. Avslutningsvis, det som framhäver dig mest är ditt driv, ditt engagemang och ditt intresse för att lära dig nya saker. Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
