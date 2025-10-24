Lagermedarbetare sökes till växande företag i Järfälla!
Vill du ha ett aktivt arbete i ett växande företag där ordning, tempo och lagarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en pålitlig och engagerad lagermedarbetare till vårt nybyggda lager i Järfälla! TITANIUM GATEWAY är en titangrossist som lagerhåller titan i form av stång, plåt och rör.
Vi letar efter dig som har ett härligt driv, gillar att jobba strukturerat och alltid gör ditt bästa för att hålla hög kvalitet. Du är ordningsam, punktlig och bidrar till en glad och energifylld arbetsmiljö. Känner du igen dig?
Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss blir du en viktig del i vårt logistikteam. Du ansvarar för att våra varor hanteras effektivt, korrekt och säkert - från inleverans till utleverans.
Exempel på hur en dag på vårt lager kan se ut:
Mottagning, kontroll i form av vägning och mätning av inkommande gods
Bygga pall och emballage för plåt och stång
Plock, emballering och pack av kundorder
Truckkörning och intern transport av varor (motvikstruck)
Kapning av stänger i bandsåg
Jämföra och boka frakter
Utleveranser
Inventering och lagerpåfyllning
Bidra till ordning, säkerhet och effektivitet på lagret
När tempot ökar och utmaningar dyker upp behåller du lugnet och ser möjligheter istället för hinder. Personliga egenskaper väger tungt - vi söker en lagspelare med vilja att lära sig och bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort B1
God fysik och positiv inställning
God datavana och flytande svenska och engelska i tal och skrift
Är minst 25 år
Anställningsform:Tillsvidare (vi tillämpar provanställning)
Arbetstid: Måndag-fredag 07:00-16:00 (med viss möjlighet till flexibilitet)
Placering: Järfälla
Intervjuer bokas in löpande och tjänsten kan komma att tillsättas inom kort.
Vi sköter denna rekrytering internt och tar därför inte emot erbjudanden från rekryteringsföretag. Tack på förhand för visad hänsyn.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
