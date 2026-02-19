Lagermedarbetare sökes till Varner i Vänersborg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Vänersborg Visa alla lagerjobb i Vänersborg
2026-02-19
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vänersborg
, Trollhättan
, Grästorp
, Uddevalla
, Mellerud
eller i hela Sverige
Gillar du ett fysiskt arbete där tempot är högt? Är du driven, engagerad och trivs med lagerarbete? Då kan det här vara jobbet för dig!
Nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare till Varner i Vänersborg. Varner är en av Nordens ledande modekoncerner med flera välkända klädvarumärken. Varner DC ett modernt, högautomatiserat distributionscenter med mycket fina lokaler som förser både butiker och e-handel med varor.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av verksamheten där du arbetar med in- och utgående varor, plock och pack av beställningar samt varierande arbetsuppgifter i ett aktivt och tempofyllt lager. Arbetstiderna kan variera mellan dagskift och kvällsskift, därav söker vi dig som är flexibel. Vi söker dig som kan arbeta under våren, sommaren och till hösten.
Tjänsten planeras och starta under mars/april och vi ser gärna att du är tillgänglig och kan arbeta 3 dagar i veckan, vardagar och helger. Uppdraget startar med två dagars introduktion och utbildning tillsammans med processansvarig och fadder. Arbetsplatsen är belägen vid Varner DC i utkanten av Vänersborg, vilket innebär att du behöver ha tillgång till egen bil.
DETTA SÖKER VI
Vi söker engagerade och ansvarstagande medarbetare som arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och effektivitet. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden är viktiga egenskaper, liksom att behålla lugn och positiv inställning även under perioder med hög arbetsbelastning. God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, så vi ser gärna att du är i god form och inte räds att ta i där det behövs. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera jobb med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Krav för tjänsten:
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har studier eller annat jobb på minst 50%
Kan medverka på upplärning två vardagar på rad
Det är meriterande om du har tidigare lagererfarenhet.
Innan anställning genomförs drogtest samt utdrag ur belastningsregistret.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9753168