Lagermedarbetare sökes till välkänt företag i Malmö
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med plock, pack och truckkörning. Utöver detta kan sedvanliga lageruppgifter förekomma som t.ex. in- och utleveranser samt inventering. Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av plock/pack
• Truckkort A+B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• B-körkort Anställningsvillkor
Start: 13 juli
Ort: Malmö
Arbetstider: 07:00-16:00
Omfattning: Heltid, visstid Profil
Som person är du noggrann, strukturerad och lättlärd. Du arbetar effektivt utan att tumma på kvalité, samt har ett gott förhållningssätt till nya arbetsuppgifter och kollegor. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
Stortorget 1
211 22 MALMÖ
Stortorget 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
