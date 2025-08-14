Lagermedarbetare sökes till två-skift/dagskift
OnePartnerGroup Örebro AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-08-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örebro AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Lagermedarbetare sökes till två-skift/dagskift
Vem är du?
Vår uppdragsgivare står precis i början på ett nytt stort spännande projekt och söker nu förstärkning i form av nya engagerade kollegor. En vanlig arbetsdag kommer du att köra plocktruck(A1) där du får in ordern via datorn för att sedan åka och plocka den. I och med att det är mycket självständigt arbete bör du trivas med att ta egna initiativ och beslut, självklart börjar anställningen med en introduktion på två veckor innan du börjar plocka egna ordrar för att du ska känna dig trygg i din roll. Tunga lyft kommer att förekomma, därav ser vi att du har en god grundfysik. Uppdragsgivaren är ett ledande företag som specialiserar sig på energi och digital automation, miljö och hållbarhet är två nyckelfrågor hos kunden. Därav är mycket av de produkter du kommer att plocka elektronik. Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Goda kunskaper i det svenska språket
Truckkort och erfarenhet utav truckkörning (A1-Plocktruck)
Fysisk stark då tunga lyft kan förekomma i det dagliga arbetet
Arbetstider
Vecka 1: 06:00-15:00 Vecka 2: 15:00-23:00Dagskift: 07:00-15:00
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med André Björkvik på andre.bjorkvik@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se Jobbnummer
9457990