Lagermedarbetare sökes till sommarjobb hos Teknos i Tranemo!
Teknos AB / Lagerjobb / Tranemo Visa alla lagerjobb i Tranemo
2026-03-07
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teknos AB i Tranemo
, Borås
, Värnamo
, Jönköping
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du sommarjobba i ett engagerat team där din insats gör skillnad - och där färg spelar en central roll? Då kan detta vara jobbet för dig! Teknos är ett internationellt och marknadsledande företag, och vårt centrallager i Tranemo söker nu sommarjobbare för perioden v 26-31.
Om jobbet
Som Lagermedarbetare hos oss kommer du framför allt att hantera plockning, packning och utleverans, samt eventuellt även ankomster och inleverans. Du kommer att köra truck (krav på A-B kort) och du är även en del av vårt förbättringsarbete - vi gillar när idéer blir verklighet!
Arbetstid: Heltid, måndag till fredag, kl. 07:00-15:30
Lön: Enligt gällande kollektivavtal
Start: 22 juni
Plats: Tranemo
Detta är ett behov över sommarperioden för veckorna 26-31, med start 22 juni till och med den 31 juli. Det är viktigt att du kan arbeta hela perioden då du är en del av vår sommarbemanning.
Vem är du?
• Positiv, ansvarstagande och initiativrik
• Serviceinriktad och gillar att samarbeta
• Noggrann och har ett öga för detaljer - särskilt när det gäller kulörer!
Du är en god förebild och lever upp till våra värdeord: Kreativ, Uthållig och Rättvis.
Vi ser gärna att du har:
• Truckkort typ A-B
• Flytande svenska i tal och skrift
• God förståelse för engelska
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och logistik är meriterande. Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa och Asien. Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. Teknos grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag. I Sverige finns Teknos representerade i Tranemo och har åtta butiker runt om i landet. Totalt har Teknos cirka 90 anställda i Sverige och en årlig omsättning på cirka 600 miljoner kronor.Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast den 31 mars 2026 via vårt rekryteringssystem Talentsoft.
Har du frågor? Hör gärna av dig till:
Krystian Spjuth, Lagerchef - 0325-61 95 56.
Erica Engström, IF Metall - 0325-61 95 51.
Läs mer om oss på www.teknos.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknos AB
(org.nr 556047-6714), https://www.teknos.com/sv-SE/
Limmaredsvägen 2 (visa karta
)
514 32 TRANEMO Jobbnummer
9783212