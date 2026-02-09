Lagermedarbetare sökes till Rosersberg
2026-02-09
Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba som lagerarbetare för ett e-handels lager. Tjänsten kommer vara baserad i Rosersberg.
I rollen som produktionsmedarbetare kan arbetsuppgifterna vara att ta emot ordrar och packa ordrar. Lagret består av olika arbetsområden vilket innebär att arbetsuppgifterna för tjänsterna ser olika ut beroende på vilken avdelning du jobbar på. Vi söker dig som vill jobba deltid. Arbetet sker under tiderna 7-16 och 8-17.Kvalifikationer
18 år fyllda
Kan tala svenska
Klarar av ett fysiskt arbete
Meriterande med idrottsbakgrund
Meriterande med TruckkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven och alltid presterar ditt bästa på arbetsplatsen. Vi ser även att du trivs att jobba i ett högt tempo och är stresstålig. Du ska vara noggrann och organiserad i det arbete du gör då kvalitet är något som ligger i fokus. Du bör trivas med att jobba självständigt samtidigt som du ska kunna hjälpa dina medarbetare när det behövs.
Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
