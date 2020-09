Lagermedarbetare sökes till NA-KD nyöppnade lager - Logent AB - Lagerjobb i Landskrona

Logent AB / Lagerjobb / Landskrona2020-09-02Är du en person som går till arbetet för att du vill och inte för att du måste!Då ska du läsa vidare!Vi på Logent söker lagermedarbetare till vårt nya samarbete med NA-KD och vårt helt nya autostorelager i Landskrona.2020-09-02Som Lagermedarbetare blir din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med plockning/packning av kläder och accessoarer från ett av de trendsäkraste modehusen på marknaden!Arbetstiderna är förlagda 06.00 - 15.00 och 15.00 - 00.00.Du kanske arbetar i en lagerverksamhet idag och känner dig redo för nya utmaningar.För att lyckas i rollen som lagerarbetare ska du vara självständig, flexibel och ansvarstagande. Vidare ser vi även att du har en känsla för kvalitet och har en god arbetsmoral. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös och inte är rädd för att ta i.Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är flexibel och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.Krav:Behärskar svenska i tal och skriftMeriterande:Truckkort A1-B3B Körkort och tillgång till bilOm LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK.Vi är måna om våra anställda och erbjuder alla medarbetare försäkringar och marknadsmässiga löner. För dig som vill prova på att arbeta i Norge eller kan tänka dig att arbeta vid någon av de andra orterna där Logent finns representerade i Sverige så har vi på Logent många roliga uppdrag att erbjuda, vi ser gärna att våra anställda utvecklas inom koncernen!Om NA-KDWorking at NA-KD is unlike any other fashion company. We're a young company with a start-up mentality and (a borderline insane) hunger to be the best. In less than 4 years NA-KD has become the fastest growing fashion e-com brand in the world. And we have a 3 million strong community to prove it. How? We see no limitations, only possibilities. No failures, only learning opportunities. We're problem-solvers, disruptors and early-adopters. We're doers. And if you dream of going to work every day to build the next big thing - then welcome home.Om ansökanDu ansöker tjänsten via annonsen, vi behöver ditt CV och ett ansökningsbrev. Ansvarig rekryterare går igenom ansökningar och gör urval. Är du en av dem som går vidare i processen kommer du att bli kontaktad för en första telefonintervju och avstämning kring erfarenheter relevanta för tjänsten. Går du sedan vidare i processen får du möjlighet att komma till Logent för att träffa ansvarig rekryterare på en personlig intervju.Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-05Logent AB5343397