Lagermedarbetare sökes till Landvetter!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-06-29
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eller i hela Sverige
Vill du jobba på lager och utvecklas i branschen? Just nu söker vi duktiga och drivna lagermedarbetare för uppdrag i Landvetter.
Just nu söker vi engagerade och initiativtagande lagerarbetare till vår kunds logistiklager i Landvetter, Göteborg. Arbetsuppgifterna är alla förekommande arbetsuppgifter på ett lager så som truckkörning, plock, hantera returer, packning, paketsortering, påfyllning av varor med mera. Tjänsten är på heltid.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult. På arbetsplatsen finns arbetsledare, men din konsultchef på StudentConsulting är ansvarig för din anställning och frågor rörande denna.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare på detta uppdrag behöver du vara initiativtagande och effektiv. Du behöver vara noggrann och en lagspelare som är van att arbeta självständigt såväl som i team. För att klara av tjänsten på bästa sätt behöver du även ha god körvana av truck.
Som lagermedarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
Truckbehörighet A1-4, B1-4
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av autostore Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hangarvägen 1 A (visa karta
)
438 70 LANDVETTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tilda Skoglund tilda.skoglund@studentconsulting.com Jobbnummer
9983282