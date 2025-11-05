Lagermedarbetare sökes till lager i Arlandastad
Är du en noggrann och driven lagermedarbetare som söker en ny utmaning? Trivs du i en roll där struktur, tempo och lagarbete står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en lagermedarbetare på heltid till vår kund i Arlandastad. Kunden bedriver en välorganiserad lagerverksamhet och söker dig som vill bidra till ett effektivt och välfungerande logistikflöde.
Som lagermedarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med hela flödet på lagret Du tar emot inkommande gods, plockar och packar ordrar enligt plocklista och säkerställer att beställningar levereras i tid och med hög kvalitet. Arbetet innebär även att hålla ordning och reda i lagermiljön samt att bidra till ett strukturerat och säkert arbetsflöde.
Du kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och jobba ute hos vår kund i Arlandastad. Smidiga förbindelser med buss finns både till och från jobbet.
Arbetstid:
Måndag-fredag kl. 07:30-16:00
När:
Start i mitten av december till slutet av februari
DETTA SÖKER VI
• Lösningsorienterad och flexibel
• Stresstålig och trivs i ett högt tempo
• Organiserad, noggrann och ansvarstagande
• En lagspelare med hög arbetsmoral
• Behärskar svenska eller engelska flytande
• Har ett belastningsregister utan anmärkning
Om du finner arbetet intressant, tveka inte att söka redan idag!
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
