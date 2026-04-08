Lagermedarbetare sökes till kund i Helsingborg
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik hos vår kund i Helsingborg. Rollen innebär ett praktiskt och strukturerat arbete i en verksamhet där noggrannhet och ansvar är centralt. Du blir en del av ett mindre lagerteam och arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag.
I din roll som lagermedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Pack och plock av varor
Materialhantering och in- och utleveranser
Övrigt förekommande lagerarbete samt arbete med ordning och struktur
Administrativa moment kopplade till lagerflödet
Tjänsten som lagermedarbetare är ett konsultuppdrag via Adecco på 6 månader, med chans till förlängning. Om möjligheten finns kan det därefter övergå till en anställning hos kund.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lagerarbete och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och ansvar är viktiga delar av vardagen. Du har giltigt truckkort (A + B) och är bekväm med att arbeta både praktiskt och självständigt. Datavana och erfarenhet av enklare administrativt arbete i lagermiljö är meriterande.
Vidare ser vi att du är ansvarsfull, pålitlig och säkerhetsmedveten. Du har lätt för att samarbeta med andra, tar egna initiativ och bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet av lagerarbete
• Giltigt truckkort A + B samt erfarenhet av truckkörning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Järnvägsgatan 23 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Wilma Carlen Wilma.Carlen@adecco.se Jobbnummer
9843248