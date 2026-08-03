Lagermedarbetare sökes till kommande uppdrag i Göteborg!
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-08-03
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Just nu söker vi lagermedarbetare för kommande uppdrag i Göteborg med omnejd. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från lagerarbete och som innehar truckkort (A1-A4 och B1-B4). Du ska också ha erfarenhet av att köra truck. Som lagerarbetare kan du ha varierande arbetsuppgifter som innebär bland annat orderplock, packning av gods, sortering av emballage, truckkörning osv. Du behöver därför vara flexibel.
Arbetet kan vara förlagt på dag- och/eller kvällstid och skiftarbete kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba på lager och trivs med ett fysiskt krävande arbete. Du är noggrann, flexibel och uppskatta att jobba både i team och självständigt.
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Truckkort A1-A4, B1-B4
Erfarenhet av att köra plocktruck, motvikt och skjutstativ
Kunna jobba i team och självständigt
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande för tjänsten
B-körkort
Är öppen för både dagtid, kvällstid och/eller skiftarbete
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8015616-2128660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GOTHENBURG Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
10020257