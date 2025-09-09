Lagermedarbetare sökes till heltidsuppdrag i Landvetter!
2025-09-09
Har du erfarenhet av lagerarbetare sedan tidigare och vill fortsätta utvecklas? Vill du jobba på en av Nordens största lagerterminaler? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi engagerade och initiativtagande lagermedarbetare till vår kunds logistiklager i Landvetter, Göteborg. Beroende på tjänst kan arbetsuppgifterna inkludera truckkörning, orderplock, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt administrativt arbete.
Tjänsten är på heltid och du kommer arbeta på dagtid (07:00-16:00) måndag-fredag. Tjänsten är tänkt att starta omgående men startdatum är flexibelt.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult. På arbetsplatsen finns arbetsledare, men din konsultchef på StudentConsulting är ansvarig för din anställning och frågor rörande denna.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare på detta uppdrag behöver du vara initiativtagande och effektiv. Du behöver vara noggrann och en lagspelare som är van att arbeta självständigt såväl som i team. För att klara av tjänsten på bästa sätt behöver du även ha god truckvana.
Som lagermedarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock.
• Truckbehörighet A1-4 och B1-4.
• B-körkort.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
