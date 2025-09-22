Lagermedarbetare Sökes Till 123ink.se I Jordbro - Deltid
2025-09-22
123ink AB säljer främst skrivartillbehör och började med sin e-handel 2015. Sedan dess har företagets kundbas ökat till över 450,000 kunder vilket gör företaget till ett av Sveriges ledande inom branschen. Kundbasen ökar kraftigt för varje dag som går.
Fördelarna med att jobba för 123ink AB är många. Ett par värda att nämna är bland annat att vi erbjuder samtliga anställda frukost, fruktkorgar samt friskvårdsbidrag, pension och exklusiva ränteerbjudanden via Handelsbanken när provanställningen övergår till en tillsvidareanställning.
Inom personalstyrkan råder en mycket god stämning och sammanhållning, arbetssysslorna är varierande samt utmanande.
Vi har flertalet anställda som har börjat inom exempelvis lager eller kundtjänst som idag är i ledande positioner på företaget.
För den som vill ta initiativ och gillar att utvecklas är möjligheterna stora.
Vi söker nu efter en ny lagermedarbetare med start omgående.
Rollen innebär dagligt fysiskt arbete, samarbete med andra och bitvis stressiga moment.
För att du ska passa in så bra som möjligt söker vi dig som:
• Gillar fysiskt arbete
• Är bekväm med att arbeta i ett högt tempo
• Är punktlig
• Är noggrann
• Tar initiativ
• Är bra på att samarbeta
• Har datorvana
• Truckkort är meriterande men inget krav
Företagets lager- och kontorslokaler ligger i Jordbro, Haninge, 2,5 mil söder om Stockholms city.
Tjänsten som lagerarbetare innebär främst plock och paketering av beställningar som kommer in via vår webshop. Utöver detta tillkommer det andra arbetsuppgifter. Samtliga arbetsuppgifter listas nedan:
• Plocka och paketera beställningar
• Ta emot och boka in leveranser
• Påfyllning och organisering av produkter inom lokalen
• Att tillsammans med kollegor hålla lagerlokalen städad och organiserad
• Returhantering
Arbetstider är:
Tre dagar i veckan varav måndag är ett krav.
Alltid ledig röda dagar.
Lön: Enligt överenskommelse
Bifoga CV samt personligt brev i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: max@123ink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Lager DELTID". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 123ink AB
(org.nr 556983-1299), http://www.123ink.se
Lagervägen 5D (visa karta
)
136 50 JORDBRO Jobbnummer
9518995