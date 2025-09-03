Lagermedarbetare sökes på heltid till lager i Viared!
2025-09-03
Just nu söker vi duktiga lagermedarbetare för uppdrag hos vår kund i Viared. Tjänsten är på heltid med start omgående.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag till fredag kl. 07:00-16:00, 08:00-17:00 eller 09:00-18:00. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha möjlighet att arbeta dessa tider.
Uppdraget innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund som konsult. Vi söker dig som kan arbeta heltid med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
• Truckbehörighet A1-4 och B1-4.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och gillar att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, varför du bör ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du bör också vara bekväm med att stå/gå längre perioder. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. För att trivas hos vår kund är du social, öppen, kommunikativ och ambitiös med stark drivkraft och en positiv inställning.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året.
