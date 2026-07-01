Lagermedarbetare sökes Hemleveranser & Godsmottagning - Slagsta
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2026-07-01
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Lagermedarbetare sökes – Hemleveranser & Godsmottagning | Omgående start
Vill du ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en engagerad lagermedarbetare till vår kund i Slagsta. Här får du arbeta i en roll som kombinerar lagerarbete, hemleveranser, godsmottagning och kundservice i en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av det dagliga arbetet och ansvarar tillsammans med dina kollegor för att verksamheten flyter på smidigt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Hantering och förberedelse av möbler inför hemleveranser.
In- och utleveranser på godsmottagningen.
Lastning och lossning av gods.
Mottagning och service till kunder som besöker anläggningen.
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt arbete, gillar att ta ansvar och alltid strävar efter att ge både kollegor och kunder ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs i ett högt tempo och gillar ett varierande arbete.
Har en positiv inställning och samarbetar väl med andra.
Är serviceinriktad och har ett gott kundbemötande.
Meriterande
B-körkort.
Truckkort.
Vi erbjuder
Omgående start.
Arbetstid: Måndag–fredag kl. 07.00–16.00.
Lön: 173 kr/timme.
Ett omväxlande arbete med trevliga kollegor och goda möjligheter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9987937