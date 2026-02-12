Lagermedarbetare sökes för sommarjobb i Stigamo!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-02-12
Är du en person som trivs att jobba i en fartfylld & målstyrd organisation? Har du erfarenhet av lagerjobb? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker nu drivna lagermedarbetare till vårt kundföretag i Stigamo strax utanför Jönköping. I din roll som lagerarbetare kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av plock och pack. Vidare ansvarar du för att se till att order packas utefter en instruktion och deadline.
Detta är ett extrajobb vilket innebär att du som söker måste vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag både under dagtid samt kväll. Ett krav för tjänsten är att man ska vara tillgänglig för arbete mellan v.26-33. Vi ser också gärna att du som söker kan arbeta extra under våren och ha en tillgänglighet på 2 pass i veckan. Det finns goda möjligheter att även arbeta extra under hösten så vi ser gärna att du som söker har minst ett år kvar av studier.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting men blir uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Som person är du stresstålig, noggrann och har ett stort driv. Du tycker om att arbeta i högt tempo, samt att du är kvalitetsmedveten och målmedveten. Har du erfarenhet från lager och logistikbranschen är detta meriterande.
Det är inget krav på truckkort för tjänsten men har du truckkort A1-A4 ses detta som mycket meriterande för tjänsten.
OBS! Då arbetsplatsen är belägen i Stigamo är bussförbindelserna begränsande men det går just nu bättre bussförbindelser. B-körkort och tillgång till bil är inget krav men kan ses som en fördel.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum!
För att underlätta i denna process ser vi gärna att du laddar upp ett uppdaterat CV som visar vad du gjort de senaste fem åren.
