Lagermedarbetare sökes för sommarbemanning i Ulricehamn
2026-03-12
Vill du arbeta i en aktiv och varierande roll i sommar? Vi söker nu flera lagermedarbetare till olika skift till en fabrik i Ulricehamn inför sommarperioden. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig del av verksamheten tillsammans med ett engagerat team!
Om rollen
Uppdraget gäller sommarbemanning under vecka 24-32, med goda möjligheter till förlängning efter sommaren. Vi söker cirka 10 personer till olika skift. Som lagermedarbetare arbetar du med olika uppgifter inom lager och logistik i en industrimiljö. Arbetet är fysiskt och varierande och innebär ett nära samarbete med kollegor där kvalitet, säkerhet och god kommunikation är viktiga delar av vardagen.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Truckkörning i lagerverksamheten
Lastning och lossning av gods
Hantering och förflyttning av produkter
Säkerställa ordning, kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen
Arbetet kan även innebära arbete utomhus i samband med lastning och lossning.
Arbetet sker i olika skift. Exempel på arbetstider är:
SkiftMåndag-torsdag: 05:50-14:40
Fredag: 05:30-15:00
Måndag-torsdag: 13:30-23:30
DagMåndag - onsdag: 06.30-16.12
Torsdag: 07.00-15.14
Fredag: 07.00-14.30
Natt Söndag-torsdag: 23:00-06:00
Eventuella förändringar i arbetstider informeras i god tid innan anställning.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett arbete där det händer mycket och där du får arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till att hjälpa till där behovet är som störst.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har truckkort
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Är kommunikativ och samarbetar väl med kollegor
Har en god arbetsmoral och är inte rädd för till fysiskt arbete
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att köra ledstaplare
Tidigare erfarenhet av lager- eller industriarbete
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
9794807