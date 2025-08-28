Lagermedarbetare sökes för heltidstjänst i Stigamo
2025-08-28
Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerjobb och truckkörning? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är verksamma inom tredjepartslogistik och förvärvar idag automationsanläggningen för känd onlinebutik som är ledande inom exklusivt barnmode. Till deras verksamhet söker vi nu en lagermedarbetare på heltid i höst.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av bland annat plock och pack i automatiserat system samt en del truckkörning kan förekomma. Det är inget krav på truckkort, men det är meriterande om du har truckkort A+B.
Tjänsten har start omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 07:00-16:00.Tjänsten inleds med introduktion hos kund.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar hos vår kund i Stigamo.
DETTA SÖKER VI
Som person är du stresstålig, noggrann och har ett stort driv. Du tycker om att arbeta i högt tempo, samt att du är kvalitetsmedveten och målmedveten. Har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen är detta meriterande. Det är meriterande om du har truckkort A+B.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Jönköping jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9480499