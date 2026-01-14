Lagermedarbetare sökes för heltidstjänst i Stigamo
2026-01-14
Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerjobb och truckkörning? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är verksamma inom tredjepartslogistik och förvärvar idag automationsanläggningen för bland annat känd onlinebutik som är ledande inom exklusivt barnmode. Till deras verksamhet söker vi nu en lagermedarbetare på heltid.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av bland annat plock och pack i automatiserat system samt truckkörning. Truckkort A1-A4 samt B1-B4 är därför ett krav för tjänsten.
Tjänsten har start omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 08:00-17:00. Tjänsten inleds med introduktion hos kund.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar hos vår kund i Stigamo.
DETTA SÖKER VI
Som person är du stresstålig, noggrann och har ett stort driv. Du tycker om att arbeta i högt tempo, samt att du är kvalitetsmedveten och målmedveten. Har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen är detta meriterande. Krav för tjänsten är truckkort A+B.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)
Norra Stigamovägen 4 (visa karta
)
555 92 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9684853