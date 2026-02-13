Lagermedarbetare sökes för extrajobb på Systembolagets varudepå i Örebro!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-02-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb med flexibla tider i vår och sommar? Kanske studerar du, jobbar deltid eller är pensionär och vill arbeta några extra dagar i veckan? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Vi söker lagerarbetare till vår konsultpool på Systembolagets logistikcenter i Pilängen, där hela sortimentet lagras och leveranser skickas till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av Sverige. Här blir du en viktig del i ett engagerat team där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet är i fokus och där du har möjlighet att arbeta extra under en längre period.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du främst med orderplock till butiker, ombud och hemleveranser. Du kontrollerar även utgående kundorder, packar och sorterar paket, fyller på varor och utför andra lagerrelaterade uppgifter. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft. Du trivs i ett högt tempo, är noggrann och flexibel samt kan arbeta självständigt och tillsammans med kollegor.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Systembolaget. Arbetstiderna är varierande men sker främst på vardagar mellan 06:30 och 15:30. Du får dina arbetspass tilldelade veckovis, men kortare varsel kan förekomma vid sjukdom eller arbetsintensiva perioder.
DETTA SÖKER VI
Är tillgänglig för extrajobb under vår och sommar, samt ta pass löpande.
Har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, t.ex. studier, deltidsarbete eller är ålders- eller avtalspensionär (intyg krävs vid ansökan).
Har truckkort med behörighet A1.
Har goda datorvana.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är ansvarsfull, serviceinriktad och minst 20 år vid anställningens start. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vältgatan 18 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elsa Lönnberg orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9742815