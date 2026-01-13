Lagermedarbetare sökes för extrajobb i Torsvik!
2026-01-13
Är du intresserad av lager och logistik? Är du resultatfokuserad, driven och redo för ett extrajobb? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vår kund älskar logistik och täcker idag hela världen med transport via flyg, båt, lastbil och tåg. De erbjuder sina kunder en fullständig logistikösning med lagerhållning och informationstjänster. Idag har vår kund 3500 medarbetare fördelade i hela landet. Nu söker de nya medarbetare till deras lager i Torsvik. Har du det som krävs för att bli en del av deras team? Läs då vidare för att få mer information om tjänsten!
Som lagermedarbetare arbetar du resultatinriktat med fokus på måltal. Arbetsuppgifterna består främst av plock och pack och hantering av gods. Vidare kan det även bli aktuellt med truckkörning så det är meriterande om du har truckkort A+B men är inget krav.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, mellan 08:15-17:00, 11:00-17:00 eller 13:00-17:00. Vi söker dig som är flexibel och vi ser gärna att du är tillgänglig minst två dagar i veckan samt att du har god tillgänglighet i november/december.
Tjänsten förväntas starta omgående eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med en tre dagars introduktion hos kund. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund. Vi ser långsiktigt på uppdraget söker därför dig som har minst ett år kvar av studier.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vår kund är kvalitetsmedvetna och strävar efter bästa kundnöjdhet och därför söker vi dig som har ett kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete. Som person är du engagerad, driven och effektiv. Du gillar att arbeta i team och har enkelt för att samarbeta med andra. Då truckkörning kan förekomma, söker vi dig som har truckkort A+B. Vidare krav för tjänsten är svenska i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Tahevägen 151 (visa karta
)
556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9682400