Lagermedarbetare sökes för extrajobb i Stigamo
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping
2025-11-03
Vill du jobba extra i ett strukturerat och trivsamt lager med premiumprodukter? Letar du efter ett extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete? Då kan den här tjänsten vara rätt för dig!
För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta extra som lagermedarbetare i Stigamo. Kunden arbetar med exklusiva produkter inom detaljhandeln, och vi söker nu personal till både dag- och kvällsskift. I rollen som lagermedarbetare kommer du främst att arbeta med plock och pack av varor, vilket kräver noggrannhet och ett öga för kvalitet. Det är viktigt att du trivs med ett fysiskt arbete och har ett ansvarstagande förhållningssätt.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag mellan 06:00-15:00. Tjänsten är en deltidsanställning och vänder sig till dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent. För att vara aktuell ser vi att du har möjlighet att arbeta minst två pass i veckan, med beredskap att arbeta upp till heltid under intensiva perioder, såsom Black Friday-säsongen.
Tjänsten förväntas starta i november med introduktion hos kund. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har en tillgänglighet på minst två arbetspass per vecka, med möjlighet att arbeta upp till heltid under högsäsong, exempelvis kring Black Friday-säsongen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete, har ett starkt kvalitetstänk och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är flexibel, trivs med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med andra. Vi värdesätter även att du bidrar till en positiv arbetsmiljö. Meriterande för tjänsten är truckkort och erfarenhet av att köra skjutstativ.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
