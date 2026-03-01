Lagermedarbetare sökes för extrajobb i Skara
Letar du efter en spännande och utvecklande tjänst inom lager? Är du redo för nästa utmaning i din karriär? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
För kunds räkning i Skara söker vi nu efter lagermedarbetare som vill arbeta extra. Du kommer att få vara en del av ett internationellt företag och tillsammans med över 300 kollegor i lagret få ta hand om leveranser som ska lagras på hyllorna men även plocka ihop och skicka ut produkter till kunder samt varuhus. Tjänsten innebär också en del truckkörning samt att packa orders.
Tjänsten är ett extrajobb och ett krav för tjänsten är att du kan arbeta minst 2 pass i veckan. Arbetstiderna är förlagda både dag och kväll, måndag-fredag. Vi ser gärna att du som söker även är tillgänglig för arbete större delen av sommaren.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd via StudentConsulting men utföra arbetet hos kund i Skara. Tjänsten förväntas starta i mars.
DETTA SÖKER VI
Vi söker sig som en är en nyfiken lagspelare som även är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete är detta mycket meriterande men vi värdesätter din målmedvetenhet och engagemang ännu mer. Krav för tjänsten är att du har truckkort A1-A4, det är meriterande om du även har truckkort B1-B4.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du gillar att arbeta i högt tempo och fullföljer dina arbetsuppgifter. Du är även strukturerad vilket innebär att du kan hantera hektiska tider men du är samtidigt flexibel för att kunna hjälpa andra kollegor. Du är van vid fysiskt arbete och räds inte för att "hugga i" där det behövs. Vidare krav för tjänsten är att du har studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Krav för tjänsten är att du är 18 år fyllda.
Vill du vara med på en spännande resa och få vara en del av ett företag där du kan vara med och bidra? Då har vi det perfekta jobbet för dig. Sök tjänsten redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
